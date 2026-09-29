Una prima analisi effettuata il 19 settembre 2007, in cui il materiale biologico prelevato dai pedali della Umberto Dei di Alberto Stasi (un campione di 2,78 ng/ml) dà esito positivo rispetto alla compatibilità con il Dna di Chiara Poggi. E poi una seconda analisi effettuata il giorno dopo, il 20 settembre 2007, quando su quello stesso campione i risultati danno un esito opposto: negativo. Non è Dna di Chiara. Ma quest’ultimo accertamento è divenuto noto soltanto lunedì, dopo diciannove anni. E grazie a una consulenza tecnica dei genetisti della difesa Stasi, Pasquale Linarello e Ugo Ricci, confermata dagli accertamenti disposti dalla procura di Pavia, che ha incaricato Carlo Previderè e Pierangela Grignani.

Questi i cosiddetti “raw data”, dati grezzi, ora tornano prepotentemente al centro della riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Diciannove anni fa - sostiene la difesa Stasi - avrebbero potuto cambiare la storia del delitto e scagionare l’allora fidanzato della vittima.