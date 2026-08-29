Catania, maltratta e uccide due cani: arrestato un 47enne

Durante il sopralluogo davanti alla casa, gli agenti hanno notato gironzolare un cane meticcio di colore bianco, malnutrito e munito di collare. Al riguardo, sono state chieste informazioni ai residenti che hanno dichiarato come, anche in questo caso, l'animale fosse stato visto in compagnia del 47enne e, probabilmente, fosse scappato allo stesso, sempre in mattinata. Il cane è stato recuperato dal soccorso veterinario e, dopo gli opportuni accertamenti sulle sue condizioni di salute, è stato trasportato in un canile convenzionato con il Comune di Adrano.