Monza, aggredisce moglie e figlia a martellate: arrestato 55enne

Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto. L'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112. I militari hanno subito raggiunto l'abitazione accertando che l'uomo, in uno scatto d'ira scaturito per futili motivi, aveva appena aggredito a colpi di martello la moglie e la figlia rispettivamente di 43 e 24 anni. Le due donne, nel disperato tentativo di difendersi, erano riuscite a sottrarsi alla furia dell'uomo, ribellandosi e colpendolo a loro volta, trovando successivamente riparo dai vicini di casa, dove avevano atteso l'arrivo della pattuglia. I carabinieri hanno bloccato l'uomo, ponendolo in sicurezza ritrovando e sequestrando l'utensile impiegato per l'aggressione.