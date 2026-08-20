Tania Terrin, i messaggi con l'ex di Dino: "È stato violento con te? Mi ha quasi uccisa, cerca di darmi la colpa" | Un'altra ex dell'uomo: "Ritirai la denuncia, sono una miracolata"

Omertà. Dalle parole della donna gli amici di Dino Keber attuavano un comportamento omertoso nonostante fossero al corrente delle percosse da lei subite. "Quando ho sporto denuncia ho fatto anche i nomi di alcuni suoi amici che non solo sapevano tutto, ma ci avevano pure separati una volta in cui lui mi stava picchiando a sangue. Erano intervenuti per salvarmi. Quando sono stati interrogati, però, hanno difeso lui. Più avanti mi hanno detto di aver mentito perché non credevano la situazione fosse così grave", racconta. E per quanto riguarda le tutele ricevute dopo la querela afferma: "Era agosto, tutti gli avvocati che ho chiamato erano in ferie e nessuno poteva seguirmi prima di due mesi. Ho chiamato il Telefono Azzurro per avere un supporto psicologico, il primo appuntamento disponibile era dopo la metà di settembre. Mi sono sentita completamente abbandonata a me stessa, ad affrontare una cosa più grande di me di cui nemmeno i miei genitori erano a conoscenza".