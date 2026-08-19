Spara alla compagna e scappa ancora armato: è caccia all'uomo

L'uomo ha esploso colpi di pistola contro la donna, che è riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi in un bosco. È stata individuata dai vigili del fuoco. La donna è rimasta ferita, sembrerebbe a una mano, da un colpo di arma da fuoco. L'uomo, ancora armato, si è dato alla fuga: è ora ricercato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Verde di Arma di Taggia, i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino.