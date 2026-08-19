Nell'Imperiese

Spara alla compagna e scappa ancora armato: è caccia all'uomo

La donna si è salvata nascondendosi in un bosco: ha riportato alcune ferite. La vicenda a Molini di Triora

19 Ago 2026 - 20:42
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Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio del 19 luglio a Molini di Triora, in alta valle Argentina, in provincia di Imperia. La donna si è salvata, nascondendosi in un bosco, e ha riportato alcune ferite.

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La vicenda

 L'uomo ha esploso colpi di pistola contro la donna, che è riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi in un bosco. È stata individuata dai vigili del fuoco. La donna è rimasta ferita, sembrerebbe a una mano, da un colpo di arma da fuoco. L'uomo, ancora armato, si è dato alla fuga: è ora ricercato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Verde di Arma di Taggia, i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino.

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