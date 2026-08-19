"Dove eravamo non ci sono ambulanze. Io e un altro amico lo abbiamo messo in posizione di sicurezza e gli abbiamo aperto la bocca, lì ha tirato un sospiro. Lo abbiamo poi preso in braccio e abbiamo percorso così un tratto per arrivare alla guardia medica. Arrivati, è stato messo su una barella ma era necessario che andasse in ospedale. In guardia medica erano però sprovvisti dell'ossigeno necessario perché potesse essere trasportato in città, abbiamo quindi aspettato che arrivasse. Solo a quel punto siamo riusciti ad arrivare al porto... Io, nel frattempo, ho chiesto a un militare se poteva portarlo a Cancún con l'elicottero in dotazione, mi ha detto che non era possibile".