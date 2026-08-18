Messico, 38enne italiano cade dalle scale dell'albergo dove alloggia e muore sul colpo | Il post della mamma: "La mia vita finisce qui"
La vittima si chiama Massimiliano Gatti. La madre sui social: "Non so chi mi darà la forza di vivere"
Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, italiano di 38 anni, è morto in seguito a una caduta accidentale sulle scale dell'albergo dove alloggiava. A dare la notizia la madre in un post su Facebook: "Vi comunico che Maxi ha perso la vita. Non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l'ho".
Il messaggio della mamma su Facebook
La mamma del 38enne ha scritto un breve messaggio su Facebook per annunciare l'improvvisa scomparsa del figlio. "A voi che siete sempre stati prodighi di complimenti per il mio meraviglioso figlio, con un dolore che non mi fa respirare e nella consapevolezza che la mia vita finisce qui, vi comunico che Maxi ha perso la vita in una caduta accidentale dalle scale dell'albergo dove alloggiava in Messico ed è morto sul colpo". E ancora: "Mi sembrava giusto dirvelo visto che avete sempre condiviso con me il Grande Amore che mi legava e mi lega a mio figlio. Non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l'ho. Vi abbraccio tutti".