Tragedia in mare

Spagna, italiano muore annegato nelle acque di Formentera

Un bagnante lo ha notato in difficoltà e si è tuffato per trarlo in salvo: portato a riva dai bagnini, è spirato poco dopo nonostante le manovre salvavita

11 Ago 2026 - 23:15
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Formentera, Es Calo des Mort © Istockphoto

Formentera, Es Calo des Mort © Istockphoto

Un italiano di 60 anni è morto oggi sulla spiaggia di Llevant dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora alla Guardia Civil indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.

Google Preferred Site

Soccorsi vani

Stando a quanto ricostruito dal Periodico de Ibiza y Formentera e dal Diario de Ibiza, l'allarme è scattato attorno all'ora di pranzo quando un altro bagnante ha visto la vittima "in difficoltà in acqua" e ha tentato di aiutarlo. Durante le operazioni di salvataggio, anche il bagnante ha avuto difficoltà a uscire dall'acqua ed è stato necessario l'intervento del bagnino della spiaggia. Nel frattempo era intervenuto anche il servizio di soccorso del comune di Formentera che ha raggiunto la vittima, portandola fuori dall'acqua. "Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo", hanno dichiarato le autorità. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine.

Ti potrebbe interessare

videovideo
formentera
annega

Sullo stesso tema