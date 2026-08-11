Spagna, italiano muore annegato nelle acque di Formentera

Stando a quanto ricostruito dal Periodico de Ibiza y Formentera e dal Diario de Ibiza, l'allarme è scattato attorno all'ora di pranzo quando un altro bagnante ha visto la vittima "in difficoltà in acqua" e ha tentato di aiutarlo. Durante le operazioni di salvataggio, anche il bagnante ha avuto difficoltà a uscire dall'acqua ed è stato necessario l'intervento del bagnino della spiaggia. Nel frattempo era intervenuto anche il servizio di soccorso del comune di Formentera che ha raggiunto la vittima, portandola fuori dall'acqua. "Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo", hanno dichiarato le autorità. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine.