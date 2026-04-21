Migranti, Spagna soccorre 27 persone al largo di Formentera

La Guardia Civil ha soccorso 27 persone di origine magrebina arrivate nelle prime ore del 21 aprile nelle acque vicine all'isola di Formentera a bordo di due imbarcazioni di fortuna. La prima è stata avvistata poco dopo la mezzanotte e trasportava 17 migranti che si trovavano a 8 miglia a sud di Formentera. La seconda è stata intercettata all'1:20 con 10 persone a bordo, anch'esse di origine magrebina, già sbarcate nella zona di S'Estufador, sull'isola di Formentera.