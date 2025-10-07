Italiana morta a Formentera, l'autopsia esclude la morte violenta

Saranno necessari ulteriori esami per chiarire le cause del decesso della 45enne Luisa Astiggiano
La causa della morte di Luisa Asteggiano, la donna italiana di 45 anni il cui corpo è stato ritrovato senza vita in un appartamento a Es Pujols a Formentera, non sarebbe "un atto violento". Lo dichiara la Guardia Civil in una nota. Questa la conclusione dopo i risultati dell'autopsia. Pertanto, secondo gli inquirenti, il caso è attualmente "in attesa dei risultati degli ulteriori esami richiesti per determinare la causa del decesso". In seguito al ritrovamento del corpo della donna le autorità spagnole avevano fermato il compagno, Ivan Sauna, anche lui italiano e residente sull'isola delle Baleari.
Luisa Asteggiano era stata ritrovata senza vita domenica mattina nel suo appartamento a Es Pujols, località turistica di Formentera, dove si era trasferita da anni. Gli investigatori della Guardia Civil, intervenuti sul posto, non avevano inizialmente escluso alcuna ipotesi, compreso il femminicidio. Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arsizio (Varese), il suo compagno che era in casa al momento del ritrovamento, era stato interrogato e, successivamente, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.
Proprio la difesa di Ivan Sauna, noto nell'isola per aver gestito un'agenzia per l'affitto di alloggi turistici a Ibiza e Formentera, aveva affermato che le ferite sul corpo della donna erano "compatibili con un incidente domestico". E' possibile che, alla luce di risultati dell'autopsia, possa tornare in libertà.
