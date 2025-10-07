Italiana morta a Formentera, l'autopsia esclude la morte violenta

Luisa Asteggiano era stata ritrovata senza vita domenica mattina nel suo appartamento a Es Pujols, località turistica di Formentera, dove si era trasferita da anni. Gli investigatori della Guardia Civil, intervenuti sul posto, non avevano inizialmente escluso alcuna ipotesi, compreso il femminicidio. Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arsizio (Varese), il suo compagno che era in casa al momento del ritrovamento, era stato interrogato e, successivamente, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.