Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: fermato il compagno

Le cause del decesso non sono ancora confermate. Dalle prime ricostruzioni pubblicate dai media iberici, fra i quali El Pais, sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione
Una 45enne italiana, Luisa Asteggiano, è stata trovata senza vita domenica mattina in un appartamento a Formentera, in località Es Pujols. La Guardia Civil ha prima interrogato e poi fermato con l'accusa di omicidio il compagno della donna, Ivan Sauna, 51enne originario di Busto Arstizio e titolare di un'agenzia di viaggi. La vittima era originaria di Bra, in provincia di Cuneo. L'uomo è in attesa di essere trasferito davanti al magistrato della sezione istruttoria n.1 del Tribunale di Ibiza, per la convalida del fermo.
Entrambi, sia la vittima che il presunto aggressore, erano residenti da anni a Formentera e risultavano iscritti all'Aire, il registro degli italiani all'estero, seppure in domicili diversi. Le cause del decesso di Luisa Asteggiano non sono ancora confermate, in quanto si attendono i risultati dell'esame autoptico, che sarà effettuato entro martedì. Dalle prime ricostruzioni pubblicate dai media iberici, fra i quali El Pais, sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione.
Il presunto omicida è già stato trasferito a Ibiza per comparire davanti al gip che dovrà eventualmente convalidare il fermo. Ma non è escluso che il caso possa essere trasferito al Tribunale competente per i reati di violenza di genere, trattandosi di un presunto femminicidio. Le autorità del ministero spagnolo per l'Uguaglianza hanno, infatti, già inserito il caso nel registro dei presunti crimini di genere, o anche omicidi 'machisti', che hanno per vittime donne, compiuti da partner o ex mariti, per i quali sono competenti tribunali specifici.
Il consolato generale di Barcellona dal primo momento in cui è stato informato del ritrovamento del corpo della vittima si è messo in contatto con i familiari per l'assistenza del caso. In particolare con una sorella, un fratello e con l'ex marito di Luisa Asteggiano, padre del figlio di 15 anni, che conviveva con la madre a Formentera.
