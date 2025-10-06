Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: fermato il compagno

Entrambi, sia la vittima che il presunto aggressore, erano residenti da anni a Formentera e risultavano iscritti all'Aire, il registro degli italiani all'estero, seppure in domicili diversi. Le cause del decesso di Luisa Asteggiano non sono ancora confermate, in quanto si attendono i risultati dell'esame autoptico, che sarà effettuato entro martedì. Dalle prime ricostruzioni pubblicate dai media iberici, fra i quali El Pais, sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione.