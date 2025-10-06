Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Dopo essere stato interrogato

Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: fermato il compagno

Le cause del decesso non sono ancora confermate. Dalle prime ricostruzioni pubblicate dai media iberici, fra i quali El Pais, sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione

06 Ott 2025 - 13:59
© Facebook

© Facebook

Una 45enne italiana, Luisa Asteggiano, è stata trovata senza vita domenica mattina in un appartamento a Formentera, in località Es Pujols. La Guardia Civil ha prima interrogato e poi fermato con l'accusa di omicidio il compagno della donna, Ivan Sauna, 51enne originario di Busto Arstizio e titolare di un'agenzia di viaggi. La vittima era originaria di Bra, in provincia di Cuneo. L'uomo è in attesa di essere trasferito davanti al magistrato della sezione istruttoria n.1 del Tribunale di Ibiza, per la convalida del fermo.

Leggi anche

Ibiza, turista italiana stroncata da malore: 36enne muore in ospedale

Michele Noschese, morto a Ibiza il dj italiano Godzi | Dubbi sul coinvolgimento della Guardia civil, il padre: "Si tratta di un omicidio"

Entrambi, sia la vittima che il presunto aggressore, erano residenti da anni a Formentera e risultavano iscritti all'Aire, il registro degli italiani all'estero, seppure in domicili diversi. Le cause del decesso di Luisa Asteggiano non sono ancora confermate, in quanto si attendono i risultati dell'esame autoptico, che sarà effettuato entro martedì. Dalle prime ricostruzioni pubblicate dai media iberici, fra i quali El Pais, sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione.

Il presunto omicida è già stato trasferito a Ibiza per comparire davanti al gip che dovrà eventualmente convalidare il fermo. Ma non è escluso che il caso possa essere trasferito al Tribunale competente per i reati di violenza di genere, trattandosi di un presunto femminicidio. Le autorità del ministero spagnolo per l'Uguaglianza hanno, infatti, già inserito il caso nel registro dei presunti crimini di genere, o anche omicidi 'machisti', che hanno per vittime donne, compiuti da partner o ex mariti, per i quali sono competenti tribunali specifici.

Il consolato generale di Barcellona dal primo momento in cui è stato informato del ritrovamento del corpo della vittima si è messo in contatto con i familiari per l'assistenza del caso. In particolare con una sorella, un fratello e con l'ex marito di Luisa Asteggiano, padre del figlio di 15 anni, che conviveva con la madre a Formentera.

Ti potrebbe interessare

formentera

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema