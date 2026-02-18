Messico, sparatoria in un parco: un morto e otto bambini feriti

Terrore in un parco di San Francisco del Rincon, nello Stato di Guanajuato, dove a seguito di una sparatoria ha perso la vita un uomo di 36 anni. Secondo le autorità locali, sono stati feriti anche otto bambini: tre sono stati già dimessi dall'ospedale, cinque sono ancora ricoverati ma fuori pericolo di vita. La governatrice di Guanajuato, Libia Dennise Garcia, ha parlato di "incidente assolutamente inaccettabile" che, a suo dire, ha ferito "ragazze, ragazzi e adolescenti". Guanajuato è un fiorente polo industriale e destinazione turistica, ma è anche lo Stato più letale del Messico a causa delle guerre tra bande.