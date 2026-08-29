Belluno, senzatetto sparge banconote da 50 euro in strada: recuperati 4mila euro

A Belluno, un senzatetto è stato visto spargere a bordo strada banconote da 50 euro che prendeva da una valigetta. Una persona che ha visto l'uomo, un profugo iracheno in città almeno dal 2022, lasciare volare i soldi in aria ha chiamato la polizia, che è intervenuta e ha recuperato 4mila euro. Lo riporta Il Gazzettino, il quale aggiunge che, nonostante qualcuno abbia pensato che le banconote fossero false, si trattava di 80 biglietti da 50 euro veri.
Non è chiaro dove il clochard abbia trovato la valigetta
Stando al giornale, il fatto è accaduto nel pomeriggio del 5 agosto. Non è chiaro dove il clochard abbia trovato la valigetta. Non c'è stata nessuna denuncia di smarrimento. Il personale della questura ha aspettato per giorni che qualcuno la reclamasse, ma nessuno lo ha fatto. La polizia ha quindi consegnato il denaro al Comune.