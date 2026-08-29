Belluno, senzatetto sparge banconote da 50 euro in strada: recuperati 4mila euro

A Belluno, un senzatetto è stato visto spargere a bordo strada banconote da 50 euro che prendeva da una valigetta. Una persona che ha visto l'uomo, un profugo iracheno in città almeno dal 2022, lasciare volare i soldi in aria ha chiamato la polizia, che è intervenuta e ha recuperato 4mila euro. Lo riporta Il Gazzettino, il quale aggiunge che, nonostante qualcuno abbia pensato che le banconote fossero false, si trattava di 80 biglietti da 50 euro veri.