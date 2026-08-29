È intervenuta la polizia

Belluno, senzatetto sparge banconote da 50 euro in strada: recuperati 4mila euro

Prendeva il denaro da una valigetta, della quale non è chiara la provenienza

29 Ago 2026 - 08:58
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© ansa

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A Belluno, un senzatetto è stato visto spargere a bordo strada banconote da 50 euro che prendeva da una valigetta. Una persona che ha visto l'uomo, un profugo iracheno in città almeno dal 2022, lasciare volare i soldi in aria ha chiamato la polizia, che è intervenuta e ha recuperato 4mila euro. Lo riporta Il Gazzettino, il quale aggiunge che, nonostante qualcuno abbia pensato che le banconote fossero false, si trattava di 80 biglietti da 50 euro veri.

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Non è chiaro dove il clochard abbia trovato la valigetta

 Stando al giornale, il fatto è accaduto nel pomeriggio del 5 agosto. Non è chiaro dove il clochard abbia trovato la valigetta. Non c'è stata nessuna denuncia di smarrimento. Il personale della questura ha aspettato per giorni che qualcuno la reclamasse, ma nessuno lo ha fatto. La polizia ha quindi consegnato il denaro al Comune.

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