Napoli, segrega in casa la compagna con il figlio e la picchia per due giorni: arrestato

La ragazza ha 24 anni e ha un bambino di 6 avuto da una precedente relazione. Da qualche mese aveva un nuovo compagno, di 28 anni, titolare di un bed and breakfast. La storia sembra andare bene, ma poi tutto improvvisamente cambia. Lui si convince che lei lo stia tradendo e così decide di segregarla in casa per due giorni. Lei prova a ribellarsi, ma la risposta sono le botte, che a volte colpiscono anche il piccolo.