Travolto da una mucca di 7 quintali, grave un macellaio nel Lodigiano

Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Secondo quanto ricostruito l'uomo stava lavorando vicino all'animale, quando sarebbe stato scalciato e poi travolto dall'animale, rimanendo gravemente ferito.
I soccorsi
I colleghi hanno subito lanciato l'allerta e chiamato il 118. Sul posto è atterrato l'elisoccorso che ha trasportato il 56enne all'ospedale San Carlo di Milano. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri lodigiani con tecnici dell'Ats per cercare di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente sul lavoro.