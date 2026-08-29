Travolto da una mucca di 7 quintali, grave un macellaio nel Lodigiano

Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Secondo quanto ricostruito l'uomo stava lavorando vicino all'animale, quando sarebbe stato scalciato e poi travolto dall'animale, rimanendo gravemente ferito.