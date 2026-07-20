Turista si avvicina troppo al vitellino, "mamma mucca" la carica e la manda in ospedale

"Non avvicinarsi agli animali". A volte è pure scritto nei cartelli, e comunque dovrebbe sempre essere un imperativo per evitare brutte sorprese. Proprio come quella avvenuta a Gallio, in provincia di Vicenza, nei pascoli verdi di malga Ronco Carbon, nell'altopiano di Asiago. Era quasi mezzogiorno quando una turista di 45 anni, della provincia di Padova, che si trovava in vacanza, ha raggiunto i pascoli della malga, da dove era arrivata scendendo dopo un'escursione, dalla cima Valbella e del Col del Rosso. La donna ha visto delle mucche che stavano tranquillamente pascolando libere: tra un loro un bel vitellino che probabilmente le ha fatto venire una gran tenerezza e la voglia sfrenata di accarezzarlo o di scattare una foto ravvicinata con il cucciolo. Ma è proprio allora che è avvenuta una "aggressione".