Ne (Genova), mucca insegue e prende a testate un 80enne: ricoverato in codice rosso

Un 80enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova dopo che nella mattinata di domenica 7 settembre è stato aggredito da una mucca lungo la strada del monte Biscia, nel Comune di Ne. Secondo la ricostruzione, l'animale - probabilmente disturbato dalle decine di cercatori di funghi - ha prima inseguito il pensionato e poi lo ha colpito duramente al costato e alla testa, causandogli diversi traumi e ferite. Alcune persone hanno notato la scena e dato l'allarme.