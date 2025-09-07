Ne (Genova), mucca insegue e prende a testate un 80enne: ricoverato in codice rosso

L'animale, infastidito dai cercatori di funghi nella zona, ha inseguito il pensionato e poi lo ha colpito
Un 80enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova dopo che nella mattinata di domenica 7 settembre è stato aggredito da una mucca lungo la strada del monte Biscia, nel Comune di Ne. Secondo la ricostruzione, l'animale - probabilmente disturbato dalle decine di cercatori di funghi - ha prima inseguito il pensionato e poi lo ha colpito duramente al costato e alla testa, causandogli diversi traumi e ferite. Alcune persone hanno notato la scena e dato l'allarme.
Sul posto sono giunti i militi della Croce rossa di Cogorno (Genova), i sanitari del 118, i carabinieri e anche il Soccorso alpino. Vista la gravità dei traumi e le difficoltà logistiche della zona, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha trasportato l'80enne in codice rosso all'ospedale San Martino, dove ora si trova ricoverato.
