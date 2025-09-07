Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
GRAVI TRAUMI E FERITE

Ne (Genova), mucca insegue e prende a testate un 80enne: ricoverato in codice rosso

L'animale, infastidito dai cercatori di funghi nella zona, ha inseguito il pensionato e poi lo ha colpito

07 Set 2025 - 17:20
© Istockphoto

© Istockphoto

Un 80enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova dopo che nella mattinata di domenica 7 settembre è stato aggredito da una mucca lungo la strada del monte Biscia, nel Comune di Ne. Secondo la ricostruzione, l'animale - probabilmente disturbato dalle decine di cercatori di funghi - ha prima inseguito il pensionato e poi lo ha colpito duramente al costato e alla testa, causandogli diversi traumi e ferite. Alcune persone hanno notato la scena e dato l'allarme.

Leggi anche

Aviaria, sos degli scienziati: "Fatale per le donne incinte" | Bassetti: "Il 2025 rischia di essere il suo anno"

Se i cervi diventano zombie

I soccorsi

 Sul posto sono giunti i militi della Croce rossa di Cogorno (Genova), i sanitari del 118, i carabinieri e anche il Soccorso alpino. Vista la gravità dei traumi e le difficoltà logistiche della zona, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha trasportato l'80enne in codice rosso all'ospedale San Martino, dove ora si trova ricoverato.

Ti potrebbe interessare

genova
mucca

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema