Dal momento in cui il corpo di Noemi è stato rinvenuto all'interno del suo appartamento in fiamme, la sua famiglia non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio per impiccagione. I parenti della vittima hanno condiviso il loro pensiero tramite i propri legali che hanno affermato: "Effettuata la perizia, per il tramite del nostro medico legale, riteniamo che sussistano validi elementi per escludere il suicidio della ragazza tramite impiccagione. Per tutti gli altri quesiti che riguardano la tragedia che ci occupa si attende l'esito della perizia del medico legale nominato dalla Procura, nonché degli accertamenti posti in essere da chi sta indagando, sul cui operato vi è massima fiducia. La famiglia di Noemi chiede in questa fase discrezione e di poter elaborare privatamente questo terribile lutto.