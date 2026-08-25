Morte Noemi Impellizzeri, la vicina che ha dato l'allarme: "Ho visto il fumo e ho subito chiamato i soccorsi"

"Quando mi sono alzata dal letto sentivo scricchiolare, poi il cane ha continuato ad abbaiare e lì mi sono convinta che c'era qualcosa che non andava" prosegue la donna. "Spostando la tenda ho visto il fumo che fuoriusciva lateralmente dall'abitazione che ho difronte e ho pensato a un corto circuito, poi affacciandomi ho visto l'incendio. Ho chiamato subito i vigili del fuoco e quando sono arrivati hanno trovato quella povera ragazza impiccata" prosegue la donna. Una volta domato il fuoco i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Giarre sono infatti entrati nei locali facendo la drammatica scoperta.