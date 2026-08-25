A "Ore 11"

Morte Noemi Impellizzeri, la vicina che ha dato l'allarme: "Ho visto il fumo e ho subito chiamato i soccorsi"

A "Ore 11" la donna: "Ad avvisarmi è stata la mia cagnolina, abbaiava in modo strano"

25 Ago 2026 - 13:43
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Una vicina di casa di Noemi Impellizzeri, la donna di 34 anni trovata impiccata in un'abitazione a Riposto (Catania), racconta a "Ore 11" gli attimi della notte del 24 agosto prima della chiamata ai vigili del fuoco. "Mi ha avvisata la mia cagnolina - racconta - Non l'avevo mai sentita abbaiare in quel modo".

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"Quando mi sono alzata dal letto sentivo scricchiolare, poi il cane ha continuato ad abbaiare e lì mi sono convinta che c'era qualcosa che non andava" prosegue la donna. "Spostando la tenda ho visto il fumo che fuoriusciva lateralmente dall'abitazione che ho difronte e ho pensato a un corto circuito, poi affacciandomi ho visto l'incendio. Ho chiamato subito i vigili del fuoco e quando sono arrivati hanno trovato quella povera ragazza impiccata" prosegue la donna.  Una volta domato il fuoco i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Giarre sono infatti entrati nei locali facendo la drammatica scoperta.

"Mi dispiace che è stata trovata impiccata, è una cosa veramente assurda" conclude la vicina di casa mostrando all'inviata la finestra da dove ha visto fuoriuscire il fumo.

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