SULLE STRISCE PEDONALI

Taranto, pedone travolto e ucciso da un'auto guidata da un 93enne

L'impatto, violentissimo, ha provocato gravi lesioni alla vittima, un 65enne, che è poi spirato in ospedale dopo esservi giunto in codice rosso

28 Ago 2026 - 15:36
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© Istockphoto

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A Taranto un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da un 93enne. La vittima è stata travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, all'incrocio tra via Milo e via Magnaghi. Secondo una prima ricostruzione, il 65enne si trovava al centro della carreggiata quando è stato centrato dall'automobile guidata dall'anziano. L'impatto, violentissimo, ha provocato gravi lesioni al pedone che è poi spirato in ospedale dopo esservi giunto in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità. 

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