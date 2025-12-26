Roma, auto investe pedone: muore donna di 86 anni

Una donna di 86 anni è stata travolta e uccisa a Roma, in viale Parioli, mentre attraversava la strada. Alla guida dell'automobile che l'ha travolta, una Fiat Panda, c'era una donna di 70 anni che si è subito fermata per prestare soccorso. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Roma Capitale del II gruppo. Si indaga per omicidio stradale.



Con la morte della 86enne sale a 114 il bilancio delle vittime sulle strade di Roma. Ieri mattina, lungo via Aurelia, un motociclista di 49 anni, di nome Giuliano Falcioni, è morto in un incidente autonomo.