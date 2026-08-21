Ferrara, violenta la compagna e le impedisce di andare all'ospedale: un arresto

Dietro queste violenze ci sarebbero stati sospetti di tradimento nutriti dall'uomo nei confronti della compagna, che dopo averla colpita le avrebbe impedito di raggiungere il pronto soccorso, costringendola a trascorrere la notte in casa nonostante le ferite riportate. In casa era presente anche il figlio minorenne della coppia. Una pattuglia dei carabinieri, in transito nella zona per un ordinario servizio di controllo del territorio, ha intercettato la confusione proveniente dall'abitazione ed è subito intervenuta. Dagli accertamenti sarebbe emerso che la donna era stata aggredita poche ore prima, nella notte tra il 18 e il 19 agosto.