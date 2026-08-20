Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana, che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Campobasso, è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Campobasso e della compagnia di Trapani.