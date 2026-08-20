Campobasso, aggredì e violentò due minorenni: arrestato a Trapani un 18enne egiziano
I fatti risalgono allo scorso 30 luglio: decisivi i filmati di videosorveglianza e le denunce delle madri delle vittime. Sotto indagine anche un minorenne
© Carabinieri
Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana, che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Campobasso, è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Campobasso e della compagnia di Trapani.
La denuncia della madre delle vittime e l'inchiesta
Le indagini sono state attivate dalla denuncia presentata dalle madri delle due ragazze. Le giovani avevano fornito una prima descrizione dei presunti autori, indicandoli come giovani di nazionalità straniera. L'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e le dichiarazioni delle vittime hanno permesso agli inquirenti di "raccogliere un grave quadro indiziario" nei confronti del diciottenne. Nell'inchiesta sarebbe coinvolto anche un connazionale minorenne, su cui però le autorità stanno conducendo ulteriori approfondimenti.