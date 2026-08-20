Forse mentre lo stava riparando

Cuneo, 73enne muore in un agriturismo schiacciato da un cancello

L'uomo era al lavoro all'esterno della struttura, regolarmente aperta anche ad agosto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento

20 Ago 2026 - 08:40
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Incidente sul lavoro presso un agriturismo a Priero, in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio del 19 agosto un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno della struttura. L'uomo, secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118 che è intervenuto con l'eliambulanza. Per lui non c'è stato niente da fare.

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