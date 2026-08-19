Agguato a Trieste, aggrediscono con coltelli e spray al peperoncino 4 operai

La spedizione punitiva è scattata a seguito di un inseguimento tra auto. La vettura su cui viaggiavano i quattro operai è stata pedinata e speronata fino a essere bloccata. Una volta scesi dall'auto, gli aggressori hanno colpito i lavoratori all'interno della loro vettura con coltelli e forse anche con un martello e spray al peperoncino. Sul posto sono tempestivamente intervenute diverse ambulanze e automediche del 118, affiancate dalle pattuglie della squadra volante della Polizia di Stato. I feriti sono stati portati in ospedale a Cattinara.