Agguato a Trieste, aggrediscono con coltelli e spray al peperoncino 4 operai

Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito quattro persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato quello avvenuto in via Rigutti, a Trieste, nel pomeriggio del 19 agosto. Quattro operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni.
La scena da film
La spedizione punitiva è scattata a seguito di un inseguimento tra auto. La vettura su cui viaggiavano i quattro operai è stata pedinata e speronata fino a essere bloccata. Una volta scesi dall'auto, gli aggressori hanno colpito i lavoratori all'interno della loro vettura con coltelli e forse anche con un martello e spray al peperoncino. Sul posto sono tempestivamente intervenute diverse ambulanze e automediche del 118, affiancate dalle pattuglie della squadra volante della Polizia di Stato. I feriti sono stati portati in ospedale a Cattinara.
Caccia all'uomo
Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia, che indagano sul caso, credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Alla ricerca degli aggressori, probabilmente cinque, di cui non si conoscono le identità.