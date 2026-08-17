Giovane italiano picchiato a Barcellona, un amico: "Io stesso mi sono ritrovato a terra, accerchiato da 5-6 ragazzi"

Nicola è crollato a terra, privo di sensi. "Io stesso sono intervenuto. Ho fatto il possibile, ma mi sono ritrovato a terra, circondato da 5‑6 ragazzi", continua il giovane, descrivendo quei secondi concitati. A salvarli è stato un altro amico, che ha avuto la prontezza di urlare per attirare l’attenzione e mettere in fuga il gruppo aggressore. "Ha cercato di svegliarci, ma solo io mi sono ripreso. Nicola no. Ora non ci resta che pregare per lui".



Un racconto che restituisce la brutalità dell'aggressione e la paura vissuta dai ragazzi, mentre la famiglia e gli amici attendono notizie dall'ospedale e le autorità catalane proseguono le indagini.