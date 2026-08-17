Giovane in coma per le botte a Barcellona, parla il papà: "Aggredito perché italiano"

Scattata la denuncia alle autorità locale, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità. Intanto però le condizioni di Nicola restano gravissime. "Adesso è in terapia intensiva, in coma farmacologico da mercoledì sera - aggiunge il padre a Il Messaggero. - Prima di partire per le ferie lavorava come capo magazziniere, ma è un giovane ambizioso. Ha tanti sogni ed era pronto a realizzarli. E adesso è successo questo. I medici ci dicono che nostro figlio è giovane e forte, ma anche che, in ogni caso, il percorso da fare per riprendersi del tutto non sarà in discesa".