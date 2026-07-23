Cameriere italiano morto a Ibiza, segni di violenza esclusi dall'autopsia

"Aveva iniziato a maggio la stagione a Ibiza con degli amici. La notizia della sua morta ci è stata data da un amico di Francesco che cercava di contattarlo per fargli gli auguri", ha spiegato il fratello Antonio. Che nel frattempo è arrivato sull'isola insieme alla madre. All'Ansa, ha dichiarato: "Sono stati presi gli appuntamenti nei vari uffici, con polizia e il tribunale. Siamo qui sull'isola, stiamo facendo i nostri giri, per quello che si può. Abbiamo avuto il contatto con la vice-console che ci ha smistato i primi appuntamenti e la telefonata del console generale che ha dato le condoglianze a me e mia madre. Presto inizieranno i vari incontri per capire se ci danno le carte del decesso, il nulla osta per il rimpatrio della salma e per andare a casa sua a recuperare le sue cose".