Cameriere italiano morto a Ibiza, segni di violenza esclusi dall'autopsia
Dai risultati è stata rilevata l'assunzione di alcol, che potrebbe aver causato la caduta in mare di Francesco Forzieri e il successivo annegamento
© Ansa
Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo di Francesco Forzieri, il 33enne trovato morto sull'isola di Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. Secondo il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza, dall'autopsia non sarebbero emerse neanche tracce di ingestione di sostanze stupefacenti. Il consolato generale a Barcellona, competente per Ibiza, continua a seguire il caso, mentre nel frattempo i famigliari del ragazzo, che lavorava come cameriere, sono approdati sull'isola.
Il responso
L'autopsia su Forzieri, ritrovato in mare intorno alle 4.30 del mattino nella zona di Marina Botafoch, dove attraccano regolarmente traghetti per passeggeri e veicoli, esclude la morte violenta. A quanto si apprende dai media locali, "la relazione degli esperti dell'Istituto di medicina legale e Scienze forensi di Ibiza conclude che il corpo non presenta segni di violenza né tracce di ingestione di sostanze stupefacenti". Tuttavia, è stata rilevata l'assunzione di alcool. Prende quindi quota un'ipotesi sul decesso del 33enne: l'alcool potrebbe essere la causa della caduta in acqua di Forzieri e quella del suo successivo annegamento. Per risolvere questo caso saranno decisive le analisi dei video delle telecamere presenti in zona.
Sull'isola
"Aveva iniziato a maggio la stagione a Ibiza con degli amici. La notizia della sua morta ci è stata data da un amico di Francesco che cercava di contattarlo per fargli gli auguri", ha spiegato il fratello Antonio. Che nel frattempo è arrivato sull'isola insieme alla madre. All'Ansa, ha dichiarato: "Sono stati presi gli appuntamenti nei vari uffici, con polizia e il tribunale. Siamo qui sull'isola, stiamo facendo i nostri giri, per quello che si può. Abbiamo avuto il contatto con la vice-console che ci ha smistato i primi appuntamenti e la telefonata del console generale che ha dato le condoglianze a me e mia madre. Presto inizieranno i vari incontri per capire se ci danno le carte del decesso, il nulla osta per il rimpatrio della salma e per andare a casa sua a recuperare le sue cose".