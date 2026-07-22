Giallo a Ibiza, trovato morto un cameriere italiano

Francesco lavorava come cameriere per pagarsi la sua più grande passione, che era quella della musica. Forzieri, infatti, con il nome d'arte "Jdf" faceva parte del gruppo hip hop di Rodi Garganico (Foggia) "The Black Dogz". Il gruppo e la famiglia hanno avviato una raccolta fondi per riportare a casa la salma di Francesco. "Ci hai insegnato che la musica non è solo fatta di rime e beat, ma di amicizia, lealtà e cuore - scrive il gruppo sui social - Per questo il tuo ricordo continuerà a vivere in ogni nostra canzone e in ogni volta che pronunceremo il nome del nostro gruppo".