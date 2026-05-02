Italiano ucciso a Ibiza, convalidato l'arresto del presunto omicida

Un tribunale di Ibiza ha convalidato l'arresto del 45enne italiano, accusato di aver ucciso sull'isola spagnola il connazionale Francesco Sessa, pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani, in provincia Salerno: lo riportano l'Efe e altri media iberici. Per il presunto omicida è dunque stata decretata la misura del carcere preventivo senza cauzione. Secondo Diario de Ibiza, l'uomo è stato trasferito nel Centro penitenziario di Ibiza dopo un'udienza durata circa sei ore. Lo stesso giornale locale cita una fonte vicina all'accusato, secondo cui questi si sarebbe dichiarato innocente in sede giudiziaria.