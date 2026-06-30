L'impatto non ha fortunatamente provocato conseguenze per i passeggeri, ma ha mandato in tilt il traffico dello scalo mediterraneo. Sulla pista sono stati infatti recuperati frammenti e resti dell’aeromobile, tanto da costringere l'autorità aeroportuale a chiuderla temporaneamente per consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza. Per questo diversi aerei in arrivo sono stati indirizzati verso altre destinazioni: cinque voli sono stati dirottati a Ibiza e uno a Minorca. Altri atterraggi sono invece stati riorganizzati sulla pista adiacente, di solito utilizzata per i decolli. A complicare la situazione un'altra emergenza, quando un secondo volo ha comunicato una condizione di "Minimum fuel", cioè carburante non sufficiente per continuare ad attendere in aria lo slot assegnato. Progressivamente atterraggi e decolli sono poi tornati alla normalità.