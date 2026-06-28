Francia, precipita aereo da turismo: 11 morti

Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy: lo riportano media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano cinque istruttori, cinque allievi e il pilota esperto. Tre persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano media locali secondo cui tra le vittime ci sono infermieri liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando un lancio di battesimo di lancio dal paracadute.