velivolo da turismo

Francia, precipita aereo da turismo: 11 morti

L'incidente è avvenuto a Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle

28 Giu 2026 - 13:46
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© Istockphoto

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Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy: lo riportano media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano cinque istruttori, cinque allievi e il pilota esperto. Tre persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano media locali secondo cui tra le vittime ci sono infermieri liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando un lancio di battesimo di lancio dal paracadute.

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