Morta a Mykonos, la salma in Italia la settimana prossima

Fiori, ospiti, musica, scelta della location: mesi per organizzare un matrimonio che non si farà. Perché sabato, il giorno in cui si sarebbe dovuta coronare il sogno d'amore di Sara Ceccantini e Luca, lei non ci potrà essere: la 37enne aretina ha perso la vita in un incidente stradale a Mykonos durante un soggiorno trascorso insieme alle amiche proprio per l'addio al nubilato. Fidanzato, familiari e amici che aspettavano questo giorno per vederla nel suo bellissimo abito da sposa, adesso aspettano l'arrivo della sua salma, previsto per mercoledì, mentre si stringono insieme a tutta la sua Arezzo, dove è stato proclamato il lutto cittadino, in un profondo dolore. Proprio lì, nella cattedrale, venerdì si svolgeranno i funerali della giovane mamma.
La celebrazione che non si farà
La cerimonia di nozze con Luca, avrebbe dovuto svolgersi in un agriturismo a Civitella in Val di Chiana, luogo scelto dalla coppia per la tranquillità e il panorama che si gode dalle colline. Ci sarebbe stata la messa, nel paese, poi il ricevimento nuziale nella struttura. Con loro anche la figlia di 3 anni, protagonista pure lei di una giornata che avrebbe riunito parenti e amici arrivati a celebrare il coronamento di una storia d'amore iniziata anni fa. La bambina adesso è con Luca e ci saranno il tempo e il modo per spiegarle che la mamma non c'è più.
Il lavoro da Prada
Sara Ceccantini si era laureata e lavorava nello stabilimento di Prada che si vede bene accanto all'Autostrada del Sole nel Valdarno, nel comune di Terranuova Bracciolini. Anche per lei, come tantissimi in questa provincia, era motivo di orgoglio lavorare per la casa di moda di cui è patron un conterraneo, Patrizio Bertelli, con la moglie Miuccia Prada, che ormai da anni ha aperto stabilimenti e avviato attività nella terra di origine. Vicinanza è stata espressa proprio da Patrizio Bertelli, che ha manifestato il sostegno dell'azienda ai familiari della dipendente.
Tutto già pronto per le nozze
Sara aveva seguito personalmente l'organizzazione delle nozze insieme alla specialista, wedding planner, curando ogni dettaglio, dall'allestimento all'accoglienza degli ospiti. Aveva deciso di staccare alcuni giorni col viaggio nelle Cicladi e quindi sarebbe tornata con tutto l'evento pianificato. Dopo le nozze, la coppia aveva in programma, ad agosto, un viaggio alle Maldive insieme alla bambina. E per il 10 ottobre, giorno del compleanno di Sara, Luca stava preparando una festa a sorpresa. Con l'incidente stradale è saltato tutto. Molti amici avevano deciso di rinunciare alla Giostra del Saracino per essere alle nozze. Sui social restano le immagini: nella foto di copertina del profilo di Luca compaiono Sara, la bimba e il loro gatto, ritratto di una quotidianità che la tragedia ha improvvisamente spezzato. E resta la frase "Amore sto tornando", ultimo messaggio di Sara a Luca, la sera prima di imbarcarsi in aereo e tornare in Italia. Intanto prosegue la raccolta fondi a favore della bambina, iniziativa che per ora ha superato i 70 mila euro.