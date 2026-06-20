Morta a Mykonos, la salma in Italia la settimana prossima

Sara aveva seguito personalmente l'organizzazione delle nozze insieme alla specialista, wedding planner, curando ogni dettaglio, dall'allestimento all'accoglienza degli ospiti. Aveva deciso di staccare alcuni giorni col viaggio nelle Cicladi e quindi sarebbe tornata con tutto l'evento pianificato. Dopo le nozze, la coppia aveva in programma, ad agosto, un viaggio alle Maldive insieme alla bambina. E per il 10 ottobre, giorno del compleanno di Sara, Luca stava preparando una festa a sorpresa. Con l'incidente stradale è saltato tutto. Molti amici avevano deciso di rinunciare alla Giostra del Saracino per essere alle nozze. Sui social restano le immagini: nella foto di copertina del profilo di Luca compaiono Sara, la bimba e il loro gatto, ritratto di una quotidianità che la tragedia ha improvvisamente spezzato. E resta la frase "Amore sto tornando", ultimo messaggio di Sara a Luca, la sera prima di imbarcarsi in aereo e tornare in Italia. Intanto prosegue la raccolta fondi a favore della bambina, iniziativa che per ora ha superato i 70 mila euro.