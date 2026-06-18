Italiana morta nell'incidente a Mykonos, la polizia greca indaga su due dinamiche differenti

La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro, avvenuto sull'isola delle Cicladi e che avrebbe visto coinvolte due vetture, la Peugeot sulla quale viaggiava la 39enne e una Volkswagen. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando gli elementi disponibili per chiarire responsabilità e modalità dello scontro. L’impatto sarebbe stato frontale-laterale, con la Volkswagen che avrebbe colpito la Peugeot sul lato posteriore destro, quello su cui si trovavano Sara e un'altra amica, ora ricoverata in ospedale ad Atene.