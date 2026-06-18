Italiana morta nell'incidente a Mykonos, la polizia greca indaga su due dinamiche differenti

Proseguono serrate le indagini sull'incidente stradale avvenuto a Mykonos, in Grecia, nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno in cui ha perso la vita la 39enne di Arezzo Sara Ceccantini, che avrebbe dovuto sposarsi tra pochi giorni.
Italiana morta a Mykonos, polizia al lavoro per ricostruire la dinamica
La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro, avvenuto sull'isola delle Cicladi e che avrebbe visto coinvolte due vetture, la Peugeot sulla quale viaggiava la 39enne e una Volkswagen. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando gli elementi disponibili per chiarire responsabilità e modalità dello scontro. L’impatto sarebbe stato frontale-laterale, con la Volkswagen che avrebbe colpito la Peugeot sul lato posteriore destro, quello su cui si trovavano Sara e un'altra amica, ora ricoverata in ospedale ad Atene.
Le due versioni dell'incidente
Al momento sarebbero emerse due versioni differenti relativamente alla dinamica dello scontro: secondo una prima ipotesi, riportata dai media locali, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte sulla strada provinciale che collega Chora ad Ano Mera, nella zona di Argyrena. L'auto con a bordo Sara Ceccantini avrebbe effettuato un'inversione a U e quindi sarebbe stata colpita dall'altra vettura proveniente dalla direzione opposta. Una seconda e diversa ricostruzione, riferita da un testimone intervistato dall'emittente Live News, descrive invece una dinamica totalmente differente in cui l'auto con la comitiva italiana sarebbe stata urtata da una vettura il cui conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo della guida. A seguito di questo scontro, la vettura con a bordo la 37enne toscana sarebbe stata spinta in un'area privata, andando a urtare un pick-up parcheggiato.
Accertamenti in corso
Tutte le informazioni sono ora al vaglio della polizia greca che sta completando gli accertamenti tecnici, raccogliendo testimonianze e analizzando tutti gli elementi disponibili per stabilire l'esatta sequenza dell'incidente e le eventuali responsabilità; intanto la polizia greca ha confermato che dagli esami effettuati sui due conducenti non sono emerse tracce del consumo di alcool. La salma di Sara Ceccantini si trova ancora in Grecia, dove sono in corso gli accertamenti medico-legali, compresa l'autopsia, prima del rimpatrio in Italia, la cui data non è stata ancora fissata.
Avviata una raccolta fondi
Sara Ceccantini lascia il compagno Luca e la figlia di 3 anni e mezzo. In queste ore hanno raggiunto Mykonos la sorella e la suocera, mentre il compagno Luca Bugialli è rimasto ad Arezzo con la bambina. In queste ore è stata avviata anche una raccolta fondi per sostenere la piccola, la sua istruzione, il suo futuro. Raccolta che in pochissimo tempo ha superato i 30mila euro. L'iniziativa è stata promossa da un testimone di nozze: nella presentazione della sottoscrizione viene ricordato il dolore lasciato dalla scomparsa improvvisa di Sara e la volontà di garantire alla bambina un futuro il più possibile sereno e sicuro.