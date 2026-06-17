Morta a Mykonos, test della polizia sui conducenti non ha rilevato consumo di alcol

Rispetto alle indagini sull'incidente stradale in cui ha perso la vita a Mykonos la 37enne italiana Sara Ceccantini, la portavoce della polizia greca, Konstantia Dimoglidou, ha detto all'emittente statale Ert che "sono stati effettuati tutti gli esami previsti sui due conducenti" dei veicoli che si sono scontrati, "senza che siano emerse tracce del consumo di alcol". La donna si trovava nell'isola per il suo addio al nubilato. Nell'auto su cui viaggiava Ceccantini c'erano in totale quattro persone. La donna vittima dell'incidente era seduta sul sedile posteriore e non era alla guida, ha confermato la portavoce della polizia.