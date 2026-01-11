Colombia, precipita aereo dopo il decollo: sei morti tra cui il cantante Yeison Jiménez

Sei persone, tra le quali il popolare cantante Yeison Jiménez, sono morte in un incidente aereo avvenuto sabato 10 gennaio in Colombia. Il velivolo, secondo quanto riportato dalle autorità dell'aviazione civile colombiana, è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Paipa, nel dipartimento di Boyacá. Alcuni video pubblicati sui social mostrano l'aereo con difficoltà a prendere quota in fase di decollo e schiantarsi poi ad alta velocità in un campo oltre la pista prima e prendere interamente fuoco. Le cause dell'incidente sono ancora ignote e oggetto di indagine, anche se i testimoni parlano di un possibile guasto a uno dei due motori. Tra le 6 vittime, il cantante 34enne Yeison Jimenez, il pilota e 4 membri dello staff del cantante.