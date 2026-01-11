Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'incidente

Colombia, precipita aereo dopo il decollo: sei morti tra cui il cantante Yeison Jiménez

Sono ancora ignote le cause dello schianto

11 Gen 2026 - 13:30
© Da Instagram

© Da Instagram

Sei persone, tra le quali il popolare cantante Yeison Jiménez, sono morte in un incidente aereo avvenuto sabato 10 gennaio in Colombia. Il velivolo, secondo quanto riportato dalle autorità dell'aviazione civile colombiana, è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Paipa, nel dipartimento di Boyacá. Alcuni video pubblicati sui social mostrano l'aereo con difficoltà a prendere quota in fase di decollo e schiantarsi poi ad alta velocità in un campo oltre la pista prima e prendere interamente fuoco. Le cause dell'incidente sono ancora ignote e oggetto di indagine, anche se i testimoni parlano di un possibile guasto a uno dei due motori. Tra le 6 vittime, il cantante 34enne Yeison Jimenez, il pilota e 4 membri dello staff del cantante.

colombia
incidente aereo