Aereo precipitato in India, un thailandese: "Nel '98 anche io sopravvissuto allo schianto seduto al posto 11A"

Il posto 11A non ha portato fortuna solamente a Vishwash Kumar Ramesh, l'unico passeggero sopravvissuto fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell'Air India diretto a Londra e precipitato. Come riporta il Daily Mail, infatti, un cantante thailandese, il 47enne Ruangsak Loychusak, ha raccontato di essere sopravvissuto a un incidente aereo nel 1998 in cui persero la vita 101 passeggeri e che anche lui era seduto al posto 11A.