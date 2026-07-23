Cosenza, si getta dal balcone durante una perquisizione in casa: morto 25enne

La madre di Mohamed chiede che venga fatta luce sulla morte del figlio e, secondo quanto riportato dal Corriere della Calabria, a fare visita al ragazzo erano venuti "due che vengono spesso, uno di loro lo tormentava" ha detto la donna. "Molti carabinieri sono di modi gentili, ma questi due no", ha proseguito.



Inoltre, pochi minuti prima del gesto del figlio, la madre racconta: "Ho chiesto ai carabinieri di non chiudere la porta della stanza, perché mio figlio è depresso ed era agitato, i due militari al contrario hanno accostato la porta e sono rimasti soli insieme a Mohamed. Ho chiesto loro di poter entrare, non mi hanno permesso di farlo, sentivo delle urla e quando ho deciso di aprire la porta ho visto mio figlio gettarsi nel vuoto dal balcone". Da tempo, inoltre, la madre cercava di far ricoverare il figlio: "Ho chiesto sempre aiuto, ho spinto per il suo ricovero vista la depressione ma nessuno lo ha aiutato. Quel carabiniere non avrà il mio perdono".