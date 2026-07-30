Italiano morto a Barcellona durante un fermo di polizia, la Procura di Roma apre un fascicolo

"Samuele Spinelli è stato aiutato a morire", ha dichiarato a La Nazione Piter Rossi, il cugino del 28enne fiorentino. La famiglia - che ha visionato il video, lungo oltre un'ora - vuole che sia fatta chiarezza su quanto accaduto. "Ho visto quello che hanno fatto a Samuele e vi garantisco che non lo auguro a nessuno. Lui in quel momento aveva bisogno di essere aiutato, era in stato confusionale. Ma quello non è stato un aiuto, è stato un trattamento indegno. Chiediamo giustizia, perché mio cugino è stato aiutato a morire".