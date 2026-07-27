Tunisia: trovato morto 67enne italiano, indagini in corso

Il corpo senza vita di un cittadino italiano di 67 anni è stato ritrovato all'interno del suo appartamento a Hergla, piccolo centro sulla costa nord-orientale della Tunisia nel governatorato di Sousse, a circa 120 km a sud di Tunisi. Secondo i media nazionali, che hanno dato la notizia, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa. Le forze dell'ordine sono dunque intervenute sul posto rinvenendo il cadavere dell'uomo. I primi accertamenti avrebbero indicato che il decesso risalirebbe a circa una settimana prima del ritrovamento. Il cittadino italiano, residente stabilmente a Hergla dal 2024, sarebbe stato affetto da un cancro. La Procura del Tribunale di prima istanza di Sousse 2 ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte.