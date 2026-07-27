Tunisia: trovato morto 67enne italiano, indagini in corso

Il corpo senza vita di un cittadino italiano di 67 anni è stato ritrovato all'interno del suo appartamento a Hergla, piccolo centro sulla costa nord-orientale della Tunisia nel governatorato di Sousse, a circa 120 km a sud di Tunisi. Secondo i media nazionali, che hanno dato la notizia, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa. Le forze dell'ordine sono dunque intervenute sul posto rinvenendo il cadavere dell'uomo. I primi accertamenti avrebbero indicato che il decesso risalirebbe a circa una settimana prima del ritrovamento. Il cittadino italiano, residente stabilmente a Hergla dal 2024, sarebbe stato affetto da un cancro. La Procura del Tribunale di prima istanza di Sousse 2 ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte.
La salma è stata trasferita al reparto di medicina legale per l'esecuzione dell'autopsia, che dovrà stabilire le cause esatte del decesso. Le indagini sono condotte dalla Brigata di Polizia giudiziaria di Sousse nord. L'ambasciata d'Italia a Tunisi sta seguendo il caso: la sede diplomatica è in contatto con le autorità tunisine e con i familiari dell'uomo, ai quali assicura l'assistenza consolare necessaria.