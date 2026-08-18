Foggia, "giovane disabile insultato e preso a sassate da un gruppo di ragazzini": la denuncia

Le ferite sono state successivamente medicate in ospedale, dove il giovane è stato accompagnato dai soccorritori del 118. "È un ragazzo per bene come la sua famiglia. Ha tanti amici, ride e scherza. Quanto sta accadendo è inspiegabile. Confidiamo nel lavoro di forze dell'ordine e magistratura", dice ancora il legale, che sottolinea come questi gesti non siano "bravate, ma veri e propri atti persecutori che stanno rendendo difficile la vita della vittima e dei suoi familiari. La nostra è una comunità di gente tranquilla".