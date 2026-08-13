inutili i soccorsi

Orsara di Puglia (Foggia), si ribalta il trattore su cui stava lavorando, muore un uomo di 52 anni

Per la vittima, Pasquale Maffia, non c'è stato nulla da fare

13 Ago 2026 - 21:55
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© Carabinieri

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Tragedia nei campi del Foggiano, dove un agricoltore di 52 anni è morto mentre era a bordo di un trattore in un terreno di sua proprietà. L'incidente fatale si è verificato nel pomeriggio del 13 agosto nelle campagne di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia. L'uomo, Pasquale Maffia, stando a quanto si apprende, era alla guida del mezzo agricolo e stava arando un campo quando, forse a causa di un terreno scosceso, il mezzo si è ribaltato e l'uomo è stato travolto.

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Immediata l'attivazione dei soccorsi: sul posto sono giunti più mezzi del 118 e un elisoccorso. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.

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