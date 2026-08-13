Orsara di Puglia (Foggia), si ribalta il trattore su cui stava lavorando, muore un uomo di 52 anni

Tragedia nei campi del Foggiano, dove un agricoltore di 52 anni è morto mentre era a bordo di un trattore in un terreno di sua proprietà. L'incidente fatale si è verificato nel pomeriggio del 13 agosto nelle campagne di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia. L'uomo, Pasquale Maffia, stando a quanto si apprende, era alla guida del mezzo agricolo e stava arando un campo quando, forse a causa di un terreno scosceso, il mezzo si è ribaltato e l'uomo è stato travolto.