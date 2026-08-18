Turista trova un'urna cineraria abbandonata in spiaggia nel Foggiano: all'interno i resti di un 80enne

Nel Foggiano, nei pressi del litorale di Marina di Chieuti, una turista ha trovato un oggetto decisamente insolito sul tratto di spiaggia libera. Si tratta di un'urna cineraria abbandonata su un bagnasciuga contenente delle ceneri. L'oggetto - come riporta FoggiaToday - è stata recuperata integra e con i dati del defunto leggibili. Dopo la scoperta, la donna ha raggiunto uno dei lidi balneari più vicini, per informare il titolare del ritrovamento.
L'urna abbandonata in spiaggia
Era sul bagnasciuga. La donna che l'ha trovata era in vacanza e mentre passeggiava - su un tratto di spiaggia libera - si è imbattuta nella strana scoperta. A quel punto ha ben pensato di chiedere "aiuto" ai titolari del lido che si trovava poco lontano dalla spiaggia. "Il titolare mi ha subito contattato e a mia volta ho allertato i carabinieri", ha specificato il sindaco di Chieuti Diego Iacono.
L'oggetto è sotto sequestro
Da quanto si apprende, l'urna conterrebbe le ceneri di un defunto, un cittadino italiano di circa 80 anni, con il timbro di una ditta estera - presumibilmente tedesca - che si occupa di incenerimento. Al termine delle operazioni, l'oggetto è stato posto sotto sequestrato ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria e dei carabinieri che dovranno accertare come sia finita in quel posto.