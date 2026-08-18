Turista trova un'urna cineraria abbandonata in spiaggia nel Foggiano: all'interno i resti di un 80enne

Era sul bagnasciuga. La donna che l'ha trovata era in vacanza e mentre passeggiava - su un tratto di spiaggia libera - si è imbattuta nella strana scoperta. A quel punto ha ben pensato di chiedere "aiuto" ai titolari del lido che si trovava poco lontano dalla spiaggia. "Il titolare mi ha subito contattato e a mia volta ho allertato i carabinieri", ha specificato il sindaco di Chieuti Diego Iacono.