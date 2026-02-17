legame indissolubile

Patrizia de Blanck "torna" a casa in un'urna, la promessa della figlia Giada: "Sempre con me"

La contessa, scomparsa a 85 anni il 9 febbraio, continuerà ad essere "presente" nella casa condivisa con la figlia, con la quale ha avuto un rapporto simbiotico dentro e fuori la tv

E' sulle note di "I Will Always Love You," cantata da Whitney Houston per il film The Bodyguard (1992), che Giada de Blanck annuncia su Instagram il "ritorno a casa" della mamma, la contessa Patrizia, scomparsa a 85 anni il 9 febbraio scorso dopo una lunga malattia. "Sempre con me a casa, come ti avevo promesso. Nel cuore sei e nel mio cuore vivrai sempre", scrive sui social la 45enne ex concorrente dell'"Isola dei Famosi", che, con quest'ultimo pensiero si rivolge direttamente alla madre, ora "presente" in una preziosa urna a forma di cuore, posta accanto a una sua foto, che la immortala bellissima e sorridente, su una sorta di altarino addobbato con fiori e candele. Sulla foto e sul video le scritte "Ti amerò per sempre" e "L'amore vince sempre" in inglese.

Così, a una settimana dall'ultimo saluto a Patrizia De Blanck, con i funerali celebrati nella sua parrocchia di Ponte Milvio, a Roma, piena di amici, parenti e fan, la figlia Giada rivela sui social come ha trovato il modo di tenere più vicino possibile a sé l'amata mamma. E in quel cuore rosso bianco e blu che emana luce si ritrovano le parole usate dalla figlia per darne l'annuncio della morte: "Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità".

Giada de Blanck, ormai lontana dagli schermi televisivi, in questi giorni, cerca di elaborare il lutto per l'importante perdita sui social, dove posta foto e filmati della madre, che grazie alla partecipazione a diversi programmi tv, si era fatta amare dal grande pubblico. Un modo per calmare quel dolore, dopo una vita trascorsa insieme quasi in maniera simbiotica, sotto i riflettori e anche fuori. E, soprattutto, in quella casa dove la contessa "è tornata".

