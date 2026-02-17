Patrizia de Blanck "torna" a casa in un'urna, la promessa della figlia Giada: "Sempre con me"

E' sulle note di "I Will Always Love You," cantata da Whitney Houston per il film The Bodyguard (1992), che Giada de Blanck annuncia su Instagram il "ritorno a casa" della mamma, la contessa Patrizia, scomparsa a 85 anni il 9 febbraio scorso dopo una lunga malattia. "Sempre con me a casa, come ti avevo promesso. Nel cuore sei e nel mio cuore vivrai sempre", scrive sui social la 45enne ex concorrente dell'"Isola dei Famosi", che, con quest'ultimo pensiero si rivolge direttamente alla madre, ora "presente" in una preziosa urna a forma di cuore, posta accanto a una sua foto, che la immortala bellissima e sorridente, su una sorta di altarino addobbato con fiori e candele. Sulla foto e sul video le scritte "Ti amerò per sempre" e "L'amore vince sempre" in inglese.