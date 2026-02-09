È morta la contessa Patrizia De Blanck: aveva 85 anni | La figlia Giada: "Non ho la forza neanche di parlare"
La socialite, da tempo malata, è nota per aver partecipato a reality come "Grande Fratello Vip" e "L'Isola dei Famosi"
È morta a Roma, all'età di 85 anni, la contessa Patrizia De Blanck, la "soubrette dal sangue blu" ex concorrente di reality come "Grande Fratello Vip" e "L'Isola dei Famosi". A comunicarlo la figlia Giada sui social: "Non ho la forza neanche di parlare. Aveva una malattia devastante. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci", ha scritto.
Il ricordo della figlia Giada
"Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un'intera epoca", ha scritto sui social la figlia Giada de Blanck, anche lei protagonista di reality come la madre. "Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l'ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore", ha aggiunto.
"Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto. Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita. Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione, e tante volte siamo riuscite a vincere insieme e spesso sono riuscita a salvarla", ha rivelato Giada sui social. "Questa volta, nonostante abbia fatto l'impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato. Speravo come altre volte che avremmo, da guerriere quali siamo sempre state, vinto anche questa battaglia con la forza dell'amore. Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all'ultimo", ha spiegato.
"Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti. Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n'è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci", ha concluso.
Chi è Patrizia De Blanck
La contessa Patrizia De Blanck, figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca' Dario, e dell'ambasciatore di Cuba S.E. Guillermo De Blanck y Menocal, divenne nota al grande pubblico per il suo ruolo di valletta nel programma tv "Il Musichiere" (1958) condotto da Mario Riva. Nel 1960 sposò l'aristocratico britannico Anthony Leigh Milne, ma il matrimonio naufragò pochi mesi dopo. Successivamente si fidanzò con Farouk El Chourbagi, industriale egiziano, morto assassinato nel 1964. Nel 1971 sposò Giuseppe Drommi, console di Panama, da cui nel 1981 avrà la figlia Giada. Negli anni Duemila tornò in televisione: tra le sue numerose partecipazioni a programmi sul piccolo schermo, da ricordare quelle a "Chiambretti c'è" nel 2002, "La Sai L'Ultima? Vip" nel 2004, "L'isola dei famosi" nel 2008, "Grande Fratello Vip" nel 2020 e "Avanti un altro! Pure di sera" nel 2021. Recitò anche nella serie tv "I Cesaroni" nel 2009, e nei film "Parentesi tonde" nel 2006 e "Vacanze a Cortina" del 2011.