Morta la contessa Patrizia De Blanck, quando si raccontò a "Verissimo" 2020: "Mi sono levata tutti gli sfizi"

Il mondo dello spettacolo piange la morte della contessa Patrizia De Blanck, scomparsa a Roma all'età di 85 anni. La "soubrette dal sangue blu", protagonista come concorrente di diversi reality come "Grande Fratello Vip" e "L'Isola dei Famosi", aveva rilasciato un'intervista molto intima a "Verissimo" nel 2020, facendo un resoconto della sua vita.



"Io ho avuto una vita in cui è successo di tutto, ho avuto delle cose grandissime e ho avuto anche dei dolori immensi", aveva esordito nella trasmissione di Canale 5, definendosi "l'ultima testimone di un'epoca ormai finita". Quindi, aveva proseguito ricordando il periodo trascorso in collegio e il rapporto con i genitori, in particolare con la madre: "Era una donna bellissima, che ha avuto gli uomini più importanti. Con lei è andata bene finché non ho cominciato a diventare bella, poi mi ha vista come una sua competitor. Perciò mi sono sposata, perché le ragazze di allora non se ne potevano andare se non erano sposate. Mi piaceva ma non posso dire che lo amassi, era un mezzo per andare via di casa".