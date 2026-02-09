Da Sordi a Califano: tutti gli amori di Patrizia De Blanck
Dai matrimoni lampo ai grandi amori celebri, passando per tragedie, flirt e racconti senza filtri: la storia sentimentale di Patrizia De Blanck
© Ansa
Patrizia De Blanck ha attraversato la vita come un personaggio da romanzo: aristocratica di nascita, ribelle per vocazione, protagonista di amori clamorosi e di vicende che hanno intrecciato mondanità, cronaca e spettacolo. La sua scomparsa, avvenuta oggi a Roma a 85 anni dopo una lunga malattia, chiude una storia fatta di passioni vissute senza riserve, incontri leggendari e racconti sempre diretti, spesso spiazzanti.
A darne l’annuncio è stata la figlia Giada, nata dal matrimonio con Giuseppe Drommi, che ha affidato ai social un saluto carico di emozione sulle note di I Will Always Love You di Whitney Houston. Un legame, il loro, che la stessa Giada ha definito totale. E ripercorrere la vita di Patrizia De Blanck significa inevitabilmente tornare ai suoi amori: intensi, celebri, talvolta tragici, sempre raccontati con disarmante sincerità.
Due matrimoni e una vita avventurosa
Nella vita di Patrizia De Blanck ci sono stati solo due matrimoni, ma entrambi hanno lasciato un segno profondo. Il primo risale al 1960: lei aveva appena vent’anni quando sposò l’aristocratico britannico Anthony Leigh Milne. Un’unione breve e clamorosamente naufragata, come la stessa contessa raccontava senza imbarazzo, dopo aver scoperto il marito in flagrante adulterio con il suo migliore amico. Il vero punto fermo arrivò nel 1971 con Giuseppe Drommi, console italiano di Panama.
Un amore più maturo, coronato nel 1981 dalla nascita della figlia Giada, rimasto saldo fino al 1999, anno della morte di Drommi. Anche questo legame, però, era circondato da un’aura di romanzo: l’uomo era stato in precedenza sposato con Anna Fallarino, protagonista del celebre e tragico delitto Casati Stampa. Accanto ai matrimoni, una vita costellata di episodi al limite: Patrizia De Blanck fu coinvolta come testimone nel caso Bebawi, uno dei processi più seguiti degli anni Sessanta, dopo l’omicidio del suo compagno Farouk El Chourbagi. E visse persino un dirottamento aereo insieme al secondo marito, ulteriore tassello di un’esistenza fuori dall’ordinario.
Da Sordi a Califano, la lista degli amori celebri
Non solo mariti: Patrizia De Blanck ha collezionato amori e flirt con alcune delle figure più affascinanti del Novecento. Si è parlato di Alberto Sordi, rimasto incantato dalla sua bellezza e dalla sua energia, di Walter Chiari, di Warren Beatty e persino di Alexander Onassis, morto tragicamente a soli 24 anni in un incidente aereo. Tra le relazioni più intense anche quella con Mohamed Al Fayed, magnate egiziano e padre di Dodi, e la passione con Yves Montand.
Senza dimenticare Raul Gardini e l’amore drammatico per Farouk Chourbagi, ucciso nel 1964 in circostanze efferate. Ma nella memoria collettiva resta soprattutto la storia con Franco Califano, romantica e viscerale. “Siamo andati a ballare ed è scattata la scintilla”, raccontava la contessa, ricordando notti infinite e una fortissima attrazione reciproca. Del resto, come ammise lei stessa con disarmante sincerità: “Sono una traditrice seriale: con due uomini facevo l’uomo ideale”. Così è stata Patrizia De Blanck: eccessiva, libera, sorprendente. Anche, e forse soprattutto, quando parlava d’amore.