Da Sordi a Califano: tutti gli amori di Patrizia De Blanck

Non solo mariti: Patrizia De Blanck ha collezionato amori e flirt con alcune delle figure più affascinanti del Novecento. Si è parlato di Alberto Sordi, rimasto incantato dalla sua bellezza e dalla sua energia, di Walter Chiari, di Warren Beatty e persino di Alexander Onassis, morto tragicamente a soli 24 anni in un incidente aereo. Tra le relazioni più intense anche quella con Mohamed Al Fayed, magnate egiziano e padre di Dodi, e la passione con Yves Montand.