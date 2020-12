"GF Vip", Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando: "Sei falsa e bugiarda"

Sorprese, ma anche chiarimenti e discussioni durante la ventiquattresima puntata del "Grande Fratello Vip", che ha messo a confronto Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Alla base della discussione, l'ultima nomination della showgirl, che l'attrice non ha accettato. "Non è una manipolatrice, ma ha poco tatto, ha la sua sensibilità che non corrisponde alla mia - ha commentato Rosalinda - In varie situazioni in cui ero giù, lei si è avvicinata e ha messo il dito nella piaga.



La discussione si allarga e dopo l'intervento di Antonella Elia, che accusa Stefania di essere "la regina delle pettegole", nello studio si scalda anche la contessa Patrizia De Blanck, che aggiunge: "Sei bugiarda e falsa! E poi mi mandi anche il marito a dirmi di non farti piangere".