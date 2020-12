"GF Vip", Francesco Oppini riabbraccia Tommaso Zorzi: "Io per te ci sarò sempre"

La ventiquattresima puntata del "Grande Fratello Vip" si è aperta con un nuovo capitolo dedicato al rapporto tra Francesco Oppini, uscito a sorpresa dalla Casa, e Tommaso Zorzi, che a Cristiano Malgioglio ha ammesso apertamente di essersi innamorato.



I due hanno quindi avuto occasione di incontrarsi nuovamente: "Ti ho detto una cosa quando sono uscito, di non aver paura di nulla e da fuori ti aspetto - ha commentato il figlio di Alba Parietti - Un amico sta ancora più vicino a te, senza la necessità di sentirti paranoico. L'amicizia è un sentimento d'amore e il nostro è un sentimento vero".



Poi continua: "Io per te ci sarò sempre e se tu per il tuo bene mi chiederai di fare un passo indietro, non avrei problemi a farlo". "Non volevo rovinare il rapporto che più mi sentivo al sicuro e non avrei avuto il coraggio di dirtelo qua dentro", replica Zorzi, spinto dall'amico ad aprirsi di più con altre persone.