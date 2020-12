Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini abbandonano il "GF Vip"

Sorprese e colpi di scena al "Grande Fratello Vip" quando durante la puntata del 4 dicembre Alfonso Signorini si è confrontato singolarmente con ogni concorrente per capire chi volesse continuare l'avventura nella Casa fino all'8 febbraio e chi invece preferisse tornare a casa per le Festività Natalizie. Il richiamo della famiglia è stato più forte per Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, accomunati dalla volontà di ricongiungersi con i propri cari.



"Ci sono cose che non tornano indietro e io ricordo tutti i Natali trascorsi con mia mamma - commenta la conduttrice richiamata in studio per un chiarimento diretto con Alfonso Signorini - Mio figlio Nathan ricorderà questi momenti, perché sono fondamentali". Elisabetta Gregoraci ha dunque deciso di restare nella Casa fino a lunedì 7 dicembre, promettendo anche una giornata nel cucurio con Pierpaolo Pretelli.

Tanta commozione anche per Francesco Oppini, che decide di lasciare subito il reality: "Ho accettato questa opportunità con immenso entusiasmo, ho cercato di essere quello che sono realmente, lasciandomi andare a emozioni intime e incontrando Tommaso, una persona veramente speciale. Da persona decisa quale sono devo dare priorità a quello che è l'affetto della mia vita, perché se non facessi così non riuscirei più a rendere nemmeno la metà". Nell'apprendere la notizia lo stesso Zorzi scoppia in lacrime e il loro ultimo abbraccio prima della separazione è un inno all'amicizia nata tra i due all'interno della Casa.



In un primo momento anche Dayane Mello sembrava intenzionata ad abbandonare il programma. "Non devo decidere solo per me stessa, ma anche per mia figlia, che ha sei anni - aveva annunciato prima di confrontarsi telefonicamente con la mamma del suo ex compagno e tornare sui suoi passi - Mia figlia vuole vedermi arrivare in finale e vincere, quindi devo restare per lei".